Atalanta vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

El próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 13:00 horas, Udinese visita a Atalanta en el Gewiss Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Serie A.

Así llegan Atalanta y Udinese

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta fue derrotado en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore frente a Sassuolo por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 4 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de vencer a Fiorentina en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 45 puntos (12 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 5 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 7 Atalanta 45 27 12 9 6 13 10 Udinese 35 27 10 5 12 -8

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Inter: 14 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Hellas Verona: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Juventus: 14 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Genoa: 20 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Udinese, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

