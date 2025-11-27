Aston Villa vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 13 de la Premier League, Wolverhampton y Aston Villa se enfrentan el domingo 30 de noviembre desde las 10:05 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Wolverhampton

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Leeds United con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Crystal Palace. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 13 goles en contra y 2 a favor.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 4 Aston Villa 21 12 6 3 3 4 20 Wolverhampton 2 12 0 2 10 -20

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Wolverhampton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas

Colombia y Perú: 09:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas

Venezuela: 10:05 horas

