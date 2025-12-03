Aston Villa vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Aston Villa y Arsenal se disputará el próximo sábado 6 de diciembre por la fecha 15 de la Premier League, a partir de las 08:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Arsenal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Aston Villa se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Brighton and Hove. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Arsenal finalizó en empate por - ante Brentford. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 24 puntos (7 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (9 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 4 Aston Villa 24 13 7 3 3 5 5 Brighton and Hove 22 13 6 4 3 5

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Arsenal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas

Colombia y Perú: 07:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.