Fórmula 1: Felipe Massa prepara su batalla legal por el título de 2008

Suscríbete a nuestros canales

Felipe Massa sostiene que el título de 2008 se definió en Singapur, donde una maniobra amañada alteró el curso del campeonato de la Fórmula 1. Ahora, con respaldo legal y confesiones públicas, busca justicia. La historia que parecía cerrada en la última curva del GP de Brasil vuelve a abrirse 17 años después.

La demanda apunta a la FIA, FOM y al propio Bernie Ecclestone, y no solo pide reconocimiento: también exige compensación económica por los perjuicios sufridos. Massa propone incluso compartir el título con Hamilton, en una solución inédita que podría reescribir la historia de la F1.

El caso ha despertado atención global no solo por lo que implica para el ex piloto brasileño, sino por el precedente que podría sentar en el deporte profesional. Reabrir un campeonato 17 años después, con base en confesiones tardías y omisiones institucionales, plantea preguntas profundas sobre justicia retroactiva.

La confesión de Bernie Ecclestone que reabre el caso

En marzo de 2023, Bernie Ecclestone reconoció públicamente que la carrera de Singapur 2008 debió ser anulada por manipulación interna. Su declaración, emitida en el podcast F1 Insider, reconfigura el relato oficial y da sustento legal a la demanda de Felipe Massa ante el Tribunal de Justicia de Londres.

"Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton. Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en Sao Paulo y lo hizo todo bien, pero fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato".

100 millones de compensación para Massa

La defensa de Massa no solo busca reconocimiento: propone compartir el título con Lewis Hamilton y exige una compensación cercana a los 100 millones de euros por daños económicos. Patrocinios, marketing y prestigio perdido forman parte del reclamo, en una demanda que podría reescribir la historia de la F1.