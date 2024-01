Liga MX: Este jugador es la nueva contratación de las Chivas de Guadalajara ¡Te sorprenderá!

La Chivas de Guadalajara anunciaron este miércoles la contratación de un mediocampista categoría 2006, cuyo nombre ha despertado el interés de los aficionados al deporte rey.

Se trata de Zinedine Sidane Hernández Quezada, quien llega a los rojiblancos procedente de los Halcones de Zapopán de la Liga Premier MX, tras un arduo seguimiento por parte del conjunto que dirige el Argentino Fernando Gago.

De acuerdo con el rebaño sagrado, el jovencito integrará a la categoría Sub-18 y buscará ganarse una oportunidad en el primer equipo. Se pudo conocer que en el pasado formó parte de las fuerzas básicas del club.

El propio futbolista ha reconocido que uno de sus sueños es jugar con los rojiblancos, puerta que se le vuelve a abrir.

Sidane es oriundo de Guadalajara y su nombre se debe a la afición de su padre por el francés campeón del mundo en 1998 y el Real Madrid. El joven futbolista, apodado “El Mago” también es fanático del conjunto merengue y ahora tendrá la oportunidad de coincidir con Fernando Hierro, uno de los íconos de la Casa Blanca.

“Desde que tengo memoria, cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y, como se imaginan, hay mucha carrilla (burlas) por eso. También me ha traído muchas buenas amistades y hay a quienes les sacas una sonrisa o carcajada con decirlo”, dijo.

El jovencito mide 1.76 centímetros y es uno de los jugadores más avanzados en su categoría. Se incorpora a Chivas para el próximo torneo.