Liga MX: Este exjugador del Real Madrid estuvo cerca de dirigir en México

El exfutbolista del Real Madrid, Aitor Karanka, reconoció este lunes que estuvo cerca de dirigir en el balompié mexicano, sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo.

Así lo dio a conocer el mismo exjugador durante una entrevista con el portal web MedioTiempo, donde precisó que tuvo contacto con Santos Laguna.

"Es una liga que quizá en España es desconocida, pero sí que es verdad que he tenido la oportunidad de ir a algún equipo. Me he entrevistado con algún equipo, todavía tengo magnífica relación con Santos Laguna”, dijo.

Asimismo, señaló como “cosas de fútbol” el hecho de no lograr el acuerdo con el conjunto de la comarca. “No es que no aceptara (…) Una decisión cambió otra decisión y al final no pudo ser”.

"Sí que es verdad que me acuerdo del proceso de las entrevistas, de cómo fue todo y sobre todo de la buena relación que creamos", expresó.

De la misma manera, Karanka señaló que sus lazos con México van más allá de Santos, ya que es amigo de Javier Aguirre y de Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara.

Del Vasco destaca su gran nivel a lo largo de los años y su autenticidad.

"Es un entrenador que está demostrando cada año lo bueno que es. Su carácter y su personalidad están fuera de toda duda. Solo ver las ruedas de prensa, lo que transmite Javier es lo que es (…) Yo creo que es un fenómeno".

Sobre Fernando Hierro, directivo de Chivas de Guadalajara, el exjugador merengue indicó que lo “obligo” a ser entrenador, por lo que le está agradecido.

"Fernando, en aquella época éramos vecinos y muy amigos, me dijo que se iba a sacar el título de entrenador, que fuera con él. En principio le dije que no, pero Fernando no acepta un no por respuesta y no es que me convenció, es que casi me obligó a hacer el curso con él. Si alguien tiene culpa de que sea entrenador es Fernando Hierro”.

Karanka ha dirigido al menos cinco equipos en su carrera como entrenador, entre ellos Middlesbrough, Nottingham Forest, Brimingham City, de la Premier League inglesa; Granada, de la Liga de España; y el Maccabi Tel Aviv de Israel.