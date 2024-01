LIDOM: Dirigente de Estrellas Orientales aclara qué posición jugará Fernando Tatis Jr. en lo que resta de round robin

Luego de varios partidos en los que Fernando Tatis Jr. haya estado fungiendo como bateador designado de las Estrellas Orientales, el dirigente del conjunto, su padre Fernando Tatis, aclaró a los aficionados que la superestrella del conjunto verde sí estaría volviendo a cubrir los jardines en unos pocos encuentros. Subrayó que solo estaban guardándolo antes del descanso posterior a la Serie Semifinal.

"No, no va para el resto del camino como DH; simplemente lo estamos guardando un poquito antes de su descanso", dijo Tatis (padre), según ElPadiTV. "Lo estamos llevando día a día, no hay porque todavía tirarlo la posición".

"El Niño" no ha tenido su mejor desempeño en la actual postemporada con los "Paquidermos". Ha encarado una docena de compromisos y ha tomado 42 turnos al bate, en los cuales ha conectado ocho imparables, cuatro carreras impulsadas, cinco anotadas, un jonrón y cuatro extrabases para un promedio de bateo de .190, .314 de OBP y .333 de SLG.

Las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey parecen tener prácticamente asegurado su boleto a la final de la LIDOM, pues a pocas fechas para finalizar el round robin son las únicas dos escuadras con récord positivo de victorias con 9-4 y 8-4 respectivamente.