¿Se acerca el retiro? Rafael Nadal se prepara para su adiós del Mutua Madrid Open (+Video)

Rafael Nadal se despidió este miércoles del Mutua Madrid Open con un emotivo discurso en el que aseguró que "no estoy preparado para jugar al 100%, pero es importante jugar por última vez en Madrid". El tenista español, que ha ganado el torneo en cinco ocasiones, se enfrentará al jovencísimo estadounidense Darwin Blanch en la primera ronda.

Nadal reconoció que no se encuentra en su mejor estado físico, pero que la ilusión de jugar en Madrid por última vez le motivaba a salir a la pista. "Para mí jugar en Madrid es siempre muy bonito. Estoy con ganas de jugar una vez más aquí", dijo el español. "No estoy preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a jugar mañana. Y eso es importante, jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho. Porque sí, creo que sí será la última vez que juegue en Madrid".

En cuanto a su primer rival, Darwin Blanch, de apenas 16 años, Nadal aseguró que "no le he visto jugar. Es una diferencia de edad muy grande. Quiero salir y hacer lo que tengo que hacer, lo primero es disfrutar de estos últimos momentos aquí. Veremos cómo estoy, es una incógnita, pero espero estar lo suficientemente competitivo".

Tras jugar el Godó por última vez, y sobre posibles homenajes, el tenista español destacó que "a veces en la vida, las cosas no son blanco o negro. A veces la gente, y es normal, tiene la esperanza de que todo se solucione y siga adelante. Siempre he sido positivo, pero llega un momento en que es lo que hay. Soy una persona bastante tranquila y cada lugar decidirá lo que tenga que hacer. Para mí todo está bien, no aspiro a nada más que salir, disfrutar, divertirme y tener la sensación de jugar en un sitio donde he recibido un cariño inigualable. Si quieren hacer algo bien y si no, nada. No tienen que demostrarme nada".

El posible adiós a Roland Garros

En cuanto a su posible participación en Roland Garros, Nadal admitió que "no sé lo que va a pasar en las próximas tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París. Si se puede, se puede. Y si no, no. No voy a jugar París tal y como estoy hoy. Esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unos Juegos, en diferentes formatos, y no voy a hacer más de lo que pueda o tenga ilusión por hacer".

Nadal explicó que "a mí lo que me ha hecho feliz toda mi vida, más que ganar, ha sido esforzarme al máximo. Ganar y perder es parte de nuestra vida diaria. En mi carrera tengo pocas veces la sensación de volver a casa sin haber hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien. Ahora el tema es que no puedo. Pero lo tengo que intentar, ver si hay una salida hacia adelante".

A pesar de las dificultades, Nadal se mostró optimista y con ganas de seguir luchando. "Tocando la bola, no estoy jugando mal, pero tengo limitaciones en el físico. El cuerpo no se siente igual jugando que antes. Eso no me permite competir como me gustaría, pero es lo que hay. No puedo decir otra cosa porque mentiría", dijo el español.