Carlos Alcaraz avanza sin problemas a octavos de final en Madrid: ¡Revancha con Struff en el horizonte!

Carlos Alcaraz sigue adelante en la defensa de su título en el Mutua Madrid Open tras superar al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6-3 y 6-3 en la tercera ronda del torneo. El español, que se mostró más suelto y cómodo que en su debut, dominó el partido de principio a fin y se apunta un nuevo triunfo que le acerca a su objetivo de levantar el trofeo por tercera vez consecutiva.

El encuentro ante Seyboth Wild sirvió a Alcaraz para seguir cogiendo ritmo y confianza en la pista. El español se mostró sólido desde el primer momento, con un buen servicio y una derecha que cada vez parece más fluida. A pesar de algunas dudas en los primeros juegos, Alcaraz supo controlar el ritmo del partido y no dio opción a su rival, que se vio superado por la calidad y el talento del murciano.

Alcaraz se mostró satisfecho con su rendimiento en el partido y con las sensaciones que ha tenido en la pista. "He jugado mucho mejor que en el primer partido", aseguró el español. "Me he sentido más cómodo y he podido controlar el juego desde el principio. Estoy contento con las sensaciones que tengo y con cómo va evolucionando mi juego".

Struff, el próximo rival

En la siguiente ronda, Alcaraz se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, a quien ya derrotó en la final del Mutua Madrid Open del año pasado. El partido se presenta como un duro desafío para el español, pero Alcaraz llega con la confianza por las nubes y con ganas de demostrar que está en un gran momento de forma.

"Creo que jugué un nivel realmente bueno. Al llegar a este partido estaba un poco nervioso porque no sabía cómo estaría mi antebrazo. Thiago tiene tiros potentes. Pega fuerte a la pelota. No sabía cómo sería. Estoy muy contento con mi actuación. Fue difícil al final, difícil lidiar con los nervios. Hacía tiempo que no sentía ese tipo de nervios. Realmente feliz de ganar al final y tener otra oportunidad en la próxima ronda". Declaró Alcaraz tras finalizar el encuentro.