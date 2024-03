Sistema Patria: ¿Cuáles son los nuevos horarios para cobrar los bonos de la Patria?

El Sistema Patria entrega de manera mensual diferentes subsidios dirigidos a sectores priorizados de la población venezolana. En este sentido, las compensaciones sociales permiten mitigar el impacto de la inflación.

Los depósitos son efectuados directamente en el Plataforma, dónde los usuarios pueden transferir fondos a sus cuentas bancarias, pagar servicios, recargar la línea telefónica, comprar oro, entre otras gestiones.

¿Cuál es el horario exclusivo del Sistema Patria?

Recientemente, la cuenta oficial en la plataforma X @BonosSocial dio a conocer el horario de atención para los usuarios. Estará habilitado de lunes a sábado, desde las 6:00 AM hasta las 9:59 PM.

¿Cuándo se encuentra en mantenimiento la página?

El Sistema Patria está inhabilitado los días domingo, por labores de mantenimiento.

De igual modo, entre semana en un rango horario desde las 10:00 PM hasta las 5:59 AM.

¿Por qué no me llegan los bonos de la Patria 2024?

Puedes estar cometiendo alguno de los errores más comunes. A continuación, te detallamos las sugerencias del Sistema Patria al respecto:

Actualiza tus datos personales constantemente.

Verifica que el número de cuenta bancaria afiliado a la Plataforma sea correcto.

Asocia sólo un número de teléfono al Sistema.

No cedas ni transfieras litros de gasolina a terceros o desconocidos.

¿Cómo puedo escanear mi Carnet de la Patria?

El procedimiento es seguro, fácil y rápido. Te brindamos una guía completa: