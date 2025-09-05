Nueva forma de consultar tu rif en el portal del Seniat (+Pasos)

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) agregó una nueva opción para que los venezolanos puedan consultar su Registro de Información Fiscal (RIF) desde el portal web. Para ello, solo debe seguir unos pasos sencillos que te detallamos:

Accede a la página www.seniat.gob.ve Haz clic en “consultar RIF” Digita el número de cédula o RIF de la empresa La información será reflejada en la pantalla y podrás conocer el estatus actual

IG: @seniat_oficial / Cortesía

¿Cómo solicitar el RIF en línea?

Aquellos usuarios que deseen tramitar su RIF de manera digital, en la comodidad de su hogar o donde se encuentren, deberán realizar este procedimiento simple:

Ingresa al portal web del Seniat

Pulsa la opción de “Sistemas en línea”

Selecciona “Inscripción de RIF”

Completa el formulario con los datos personales del solicitante

Guarda la información y acepta la inscripción

Descarga o imprime la planilla

Corrobora los recaudos exigidos

Ahora, es necesario acudir a una oficina del SENIAT y consignar los documentos. De inmediato, le entregarán el RIF.

¿Cómo tramitar el RIF en una oficina?

Quienes prefieran gestionar su RIF en alguna de las oficinas del SENIAT distribuidas a nivel nacional pueden:

Ubicar la sede más cercana a su residencia.

Presentarse en el horario de atención al público.

Una vez en el lugar, solicitar la inscripción para obtener su documento.

Llene el formulario y consigne los requisitos.

Finalmente, deberá esperar que los funcionarios aprueben su solicitud y le asignen su Registro de Información Fiscal (RIF).