Envíos a Venezuela: Así puedes mandar tu maleta con tarifas, peso mínimo y requisitos

Liberty Express introdujo una alternativa pensada para quienes desean enviar una maleta a Venezuela sin asumir los elevados pagos por exceso de equipaje en aerolíneas. La propuesta permite despachar maletas como paquetes regulares, con entrega directa en la puerta del destinatario, lo que facilita el traslado de pertenencias personales desde Europa.

La empresa aclara que la maleta funciona como parte del embalaje, por lo que no se responsabilizan por daños externos o internos. Además, el servicio solo aplica para equipaje y no para cargas que incluyan materiales restringidos, esto convierte la opción en una vía más económica para quienes buscan movilizar artículos personales sin complicaciones adicionales.

Artículos que no se pueden enviar

Cargadores o equipos con litio

Perfumes

Aerosoles

Tarifas según la región de origen

Las tarifas varían dependiendo de la zona desde donde se realice el envío. Por ejemplo, en España Península y Portugal Continental se cobra 11,50 € por kilogramo, mientras que desde Islas Canarias, Baleares y Madeira el costo es de 11,99 € por kilogramo. Estas tarifas permiten a los usuarios comparar precios y elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y ubicación.

Foto: Liberty Express

Costo del seguro y despacho de aduana

Para proteger el contenido, Liberty Express ofrece un seguro opcional con montos ajustados al valor declarado. Los envíos de hasta 60 euros tienen un costo fijo, mientras que los paquetes de mayor valor aplican un porcentaje variable. Además, todo envío debe cancelar un cargo de 3,5 € por guía por concepto de despacho aduanero, requisito indispensable para ingresar la carga al país.

Tarifas del seguro

Valor de 0 a 60 €: 3 €

Valor de 60,01 a 299 €: 5 %

Más de 300 €: 7,5 %

El servicio exige un mínimo de 10 kg por maleta, y siempre se toma en cuenta el valor mayor entre el peso real y el peso volumétrico. Para este último se usa una fórmula estándar que combina las dimensiones del equipaje con un factor aéreo, garantizando un cálculo adecuado según el tamaño del paquete, este proceso ayuda a estandarizar los envíos y asegurar una tarifa justa.