Venezolana Rosa Martínez regresa al país con un podio de la Copa del Mundo de Triatlón

Arribó a Venezuela, Rosa Martínez, quien hizo ondear el tricolor nacional en el podio de la Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025, al colgarse la medalla de bronce en el evento el pasado domingo 2 de noviembre. Con el resultado se ubica como la segunda mejor venezolana en el ranking mundial de la especialidad.

La triatleta denominó su podio como un evento "histórico", dijo sentirse muy feliz por el resultado obtenido y confiada en que servirá como "el comienzo de algo muy grande" para su carrera deportiva.

"Esto sin duda alguna, me demuestra que nada es imposible y que, mientras más ganas y más garra uno tenga; se pueden lograr todos los sueños (...) el triatlón venezolano tiene potencial, tiene talento, así que vamos para adelante", declaró Rosa Martínez este 4 de noviembre a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Venezuela crece en el triatlón

Tras reconocer que el triatlón sigue siendo un deporte lejano en Venezuela, la medallista destacó que en los últimos años se han registrado importantes avances en Colombia a Brasil y ahora en Venezuela. "Nuestro país va a estar presentes en una Copa del Mundo y en el pódium de las series mundiales. Es lo que queremos lograr y demostrarle que en Latinoamérica, en Sudamérica, tenemos con qué", subrayó Rosa Martínez.

Próximos desafíos

Al ser consultada por los próximos retos deportivos, Martínez señaló que desde ya se prepara para el siguiente objetivo, que es en el mes de diciembre, que son los Juegos Bolivarianos en Perú; de donde, según dijo, traerá medalla de oro.

Martínez, quien es conocida por su garra y determinación, completó la prueba en la categoría élite femenina con un tiempo final de 57 minutos y 10 segundos, haciendo historia para el triatlón venezolano en una Copa del Mundo.

La triatleta demostró su excelente estado de forma y su innegable talento en un recorrido desafiante: