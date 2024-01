¡Va por sus conquistas! Carlos Alcaraz avisa a Novak Djokovic (+Video)

Carlos Alcaraz volvió a dar un golpe en la mesa y salió airoso del compromiso que disputó este sábado en el Australia Open. No dejó espacio a la duda y superó con contundencia a Juncheng Shang, con parciales de 6-1, 6-1 y un final 1-0, porque el chino abandonó el juego por lesión.

Con el triunfo, el español se ganó el boleto para los octavos de final del abierto australiano, algo que dibujó su nombre en los registros de un nuevo récord, al convertirse -con sus 20 años de edad, en el tenista más joven en alcanzar esta fase en siete apariciones consecutivas de Grand Slam, estadística que tenía Björn Borg y que construyó entre los años de 1975 y 1977, con 21 años.

Sin embargo, después del duelo, Alcaraz matizó lo que quiere para su carrera y avisó al mejor tenista del mundo: "Intento no darle importancia, la verdad. No le doy mucha porque los récords que realmente quiero batir son los de los que está batiendo Novak (Djokovic). Esos son los que realmente me propongo para mi carrera".

Sin mucho contratiempo

Este sábado el careo de Carlos con Juncheng fue más sencillo de lo que parecía, en eso ayudó el estado físico del chino, algo que no pasó desapercibido para el español, que reconoció que le ayudó en el compromiso: "Desde el principio me di cuenta de que no estaba bien, pero yo debía centrarme en mí. Es obvio que él no estaba al 100%. Me hubiera gustado jugar un partido entero con él. Le pega muy limpio a la bola y seguro que nos veremos más veces en grandes escenarios. Lo que le diría es que no se precipite al volver y que se tome el tiempo que necesite".