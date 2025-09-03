Venezuela de cara al mar: Oceanman desembarca en la Isla de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

En una concurrida rueda de prensa, se confirmó que la Isla de Margarita será la anfitriona de la primera edición venezolana de Oceanman, un evento globa que promete fusionar deporte, turismo y comunidad.

Eduardo Briceño, CEO de Oceanman Venezuela, expresó su orgullo y satisfacción por el arduo trabajo de más de dos años para concretar este proyecto. "Oceanman es más que una competencia de aguas abiertas; es una experiencia, una cultura, una comunidad global," afirmó. La franquicia, presente en más de 35 países, reúne a nadadores de todos los niveles, desde aficionados hasta profesionales de talla olímpica. Este año, Venezuela se une a una lista de debutantes que incluye a Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos.

Un Impulso al deporte y al turismo

El evento, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en la Isla de Margarita, es visto como un catalizador para el desarrollo del país. Michelle Santiago, ex nadadora venezolana y parte del equipo logístico, destacó la importancia de la competencia para fortalecer el turismo y la economía local. "La llegada de competidores y turistas de seis países inscritos hasta el momento incrementará la demanda de hoteles, restaurantes y servicios locales", explicó.

La competencia contará con 5 distancias oficiales: 10K, 5K, 2K, 500m para niños y relevos. Una novedad destacada es la inclusión de la categoría de relevos para nadadores máster, que abre las puertas a una mayor participación. Además, el evento servirá como clasificatorio para el campeonato mundial de Oceanman en Dubái.

Apoyo y compromiso institucional

La Federación Nacional de Deportes Acuáticos (FEVEDA) se ha sumado al proyecto, avalando el evento y garantizando la seguridad de los atletas. Danny Chocrón, vicepresidente de la federación, enfatizó la importancia de organizar eventos de alta calidad y bien planificados, en contraste con otras iniciativas que carecen de la supervisión adecuada. "Estamos muy seguros de que el equipo de Eduardo... tiene un sello de calidad," aseguró Chocrón. El apoyo del sector privado es fundamental. Un representante del Hotel Tibisay y Downtown Margarita, destacó su entusiasmo por acoger la competencia. "Contamos con 134 habitaciones para recibir a todos los atletas... Queremos que la gente que venga, especialmente la internacional, se lleve la mejor imagen de la isla" comentó. Las instalaciones ofrecerán una experiencia completa, con áreas gastronómicas y actividades temáticas.

El talento venezolano se suma al proyecto

La iniciativa ha logrado atraer a figuras destacadas del deporte venezolano. A través de mensajes de video, nadadoras olímpicas como Yanel Andreina Pinto, Paola Perez, y Daniela Pinto expresaron su emoción por el evento y su regreso al país para participar en la competencia, también formando parte como embajadoras al igual que Erick Martínez.

Con el respaldo de atletas de élite, el apoyo institucional y la solidez de una franquicia internacional, Oceanman Venezuela no solo es un evento deportivo de primer nivel, sino es un símbolo de la resiliencia y el potencial del talento venezolano. La Isla de Margarita se prepara para recibir una marea de nadadores y una ola de oportunidades, reafirmando su lugar como joya del Caribe.

