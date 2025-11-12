World Athletics anuncia el concentrado final de los 100m femeninos en Los Ángeles 2028

Suscríbete a nuestros canales

World Athletics ha hecho un anuncio que promete inyectar una dosis monumental de adrenalina en el inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: las tres rondas de los 100 metros femeninos, incluida la final, se disputarán en un solo día.

Esta decisión estratégica busca concentrar el drama, la velocidad y la atención global en el Día 1 de las pruebas de pista y campo, garantizando que el evento más explosivo del atletismo mundial tenga un desenlace épico en una sola jornada.

El día de la velocidad

La jornada de velocidad está programada para el 15 de julio de 2028 y se dividirá en dos sesiones intensas:

Sesión matutina: El comienzo del filtro

La acción comenzará temprano con la ronda preliminar (los prelims) de los 100 metros femeninos. Esta fase es crucial, ya que incluye a atletas de universalidad provenientes de países más pequeños, que compiten por los últimos puestos en la primera ronda oficial. Inmediatamente después, se llevará a cabo la primera ronda, donde entrarán en acción las principales figuras mundiales de la velocidad.

Sesión vespertina: semifinal, final y medallas

La verdadera acción se reservará para la noche. La sesión vespertina verá a las velocistas enfrentarse en las semifinales, luchando por uno de los ocho carriles disponibles. La noche culminará con la esperada final de los 100 metros femeninos, donde se coronará a la mujer más rápida del planeta, cerrando la sesión de forma espectacular.

Otras finales en el día 1

Además del clímax de los 100 metros, el primer día de atletismo será una cita imperdible, ya que también presentará otras dos finales importantes:

Final de Impulso de Bala Femenino (Shot Put): Se definirá la medalla de oro en los eventos de campo.

Final de los 10,000 Metros Masculinos: Los corredores de fondo librarán su batalla por el oro en una de las pruebas más exigentes de la pista.

La programación de World Athletics para Los Ángeles 2028 asegura que los aficionados vivirán la emoción del atletismo al máximo desde el primer momento, con el evento más mediático y esperado resuelto en tan solo unas horas.