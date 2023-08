¡Llegó la reina! Yulimar Rojas dice presente en Hungría en busca de otro título mundial (+Declaraciones)

Yulimar Rojas llegó a Budapest el pasado miércoles para iniciar su preparación para el Mundial de Atletismo 2023. La venezolana para esta edición, como en las tres anteriores, es la favorita para llevarse los honores en el triple salto femenino, prueba que ha dominado a plenitud en los últimos siete años.

Este año, la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, podría alzarse como la primera cuatro veces ganadora de los Mundiales a cielo abierto, por lo que las expectativas son altas en su llegada a territorio húngaro.

“Estoy feliz y contenta de estar aquí, es un reto y compromiso bastante grande competir en este mundial, el mundial previo a los Juegos Olímpicos. Estoy feliz de asumirlo con toda la responsabilidad y amor del mundo. Estoy muy enfocada y más allá de eso estoy muy feliz de volver a participar en un campeonato del mundo, de vivir esta emoción y experiencia. Sé que muchos venezolanos van a venir a verme aquí, quienes residen en Budapest. He recibido muchos mensajes y también en mi país sé que están pendiente de este campeonato”, expresó Yulimar Rojas.

Además, Rojas tiene presente que su actuación en este Mundial será clave y de suma importancia para alistarse de cara a la próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Yulimar Rojas competirá en la ronda de clasificación el miércoles 23 de agosto a las 19:10 hora local en Hungría, lo que supone que serán las 1:10 de la tarde en Venezuela.

“He tenido un gran recibimiento que no me esperaba y que me dejó con el corazón súper inflado de orgullo. Esto es un plus de energía positiva para mí. Estoy muy emocionada de volver a representar a mi bandera tan hermosa, a mi escudo y a mi nación, y sobre todo espero hacer un buen papel. Vengo con todo el amor y sé que las cosas van a salir muy bien. Representar a mi país es un privilegio y un honor”, añadió.

Mientras que, el viernes 25 será la gran final.