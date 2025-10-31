Calles que estarán cerradas en Chacao por el Nocturneando 2025

Suscríbete a nuestros canales

El municipio Chacao, en Caracas, tendrá un sábado 1 de noviembre una nueva edición del Nocturneando, un evento que le permite a los ciudadanos de toda Caracas puedan disfrutar varias actividades culturales en varias calles de la entidad regional.

La novena edción del Nocturneando es organizado por el Alcaldía de Chacao donde varias calles del municipio se convierten en un gran paseo peatonal con música, teatro, danza, arte, gastronomía y actividades para toda la familia.

Calles cerradas y hora del Nocturneando

Para este año el evento se realizará más hacia el casco histórico de Chacao, ya que en las últimas ediciones se Las principales zonas de encuentro serán la plaza Bolívar de Chacao, la plaza Francia de Altamira, Los Palos Grandes, la avenida Mohedano, la avenida San Ignacio de Loyola y la calle Bolívar. Las actividades se desarrollarán entre las 4:00 pm y las 12:00 am en distintos puntos del municipio.