Ronda divisional: Mira estos juegos gratis aquí

Cada vez estamos más cerca del Super Bowl LX por Meridiano Televisión. Estos son los juegos para la Ronda Divisional que verás este fin de semana

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 04:51 pm
Este fin de semana se jugará la Ronda Divisional de la NFL de camino al Super Bowl LX por Meridiano Televisión. Este sábado y domingo vivirás dos emocionantes encuentros en vivo y en exclusiva por señal abierta o en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

La presión en esta ronda se eleva, los juegos se vuelven más intensos y emocionantes, y sólo lo verás en Venezuela a través de la señal de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. La Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL están aquí.

Recuerda que este 8 de febrero verás en vivo y en exclusiva el Super Bowl LX por Meridiano Televisión.

 

 

Jueves 15 de Enero de 2026
