Ronda divisional: Mira estos juegos gratis aquí

Andrea Matos Viveiros

Este fin de semana se jugará la Ronda Divisional de la NFL de camino al Super Bowl LX por Meridiano Televisión. Este sábado y domingo vivirás dos emocionantes encuentros en vivo y en exclusiva por señal abierta o en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Ronda Divisional por Meridiano Televisión

Sábado 17 de enero: SAN FRANCISCO 49ERS vs SEATTLE SEAHAWKS. Antesala 8:30p.m. Kickoff 9:00p.m. Juego de la NFC por el pase al campeonado divisional.

Domingo 18 de enero: LOS ANGELES RAMS vs CHICAGO BEARS. Antesala 7:00p.m. Kickoff 7:30p.m. Juego de la NFC por el pase al campeonato divisional.

La presión en esta ronda se eleva, los juegos se vuelven más intensos y emocionantes, y sólo lo verás en Venezuela a través de la señal de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. La Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL están aquí.

Recuerda que este 8 de febrero verás en vivo y en exclusiva el Super Bowl LX por Meridiano Televisión.