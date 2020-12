Álex Márquez: "El cambio de equipo me hará mejorar como piloto"

Moto GP

Álex Márquez hizo una valoración positiva de su primera temporada en la categoría reina, MotoGP, a pesar de haber vivido un año difícil por las consecuencias de la pandemia y las limitaciones en la competición, que le impidieron disfrutar con público su segundo puesto en Aragón.



Álex Márquez, que en 2021 pasará al equipo LCR, se refirió a los mencionados factores atípicos de este 2020, que se unieron, según explicó el piloto en una entrevista a Estrella Galicia 0,0, a la circunstancia de la ausencia en la pista por lesión de su hermano Marc Márquez.



"El coronavirus nos hará valorar las cosas que creíamos muy normales, como era que hubiera gente en el paddock y en las gradas. Competir esta temporada sin público ha sido muy frío. El podio de Aragón hubiera sido aún más especial en presencia de los aficionados", comentó Alex.



Álex también recordó la frialdad de ver en el "corralito" una sola persona y la vuelta de honor que resultó diferente. "No obstante", precisó, hubo mundial y la gente tuvo alguna manera de vivir la pasión de este deporte, aunque de otra forma".



Sobre su cambio al equipo LCR, aunque seguirá en Honda, Álex Márquez considera que le vendrá bien y lo asume como un desafío.



"Creo que me va a sentar bien, acepté este reto, que para mi no es un paso atrás, sino una oportunidad para seguir formándome como piloto, quemar etapas, aprender y ser cada vez mejor"



Álex y Marc Márquez serán rivales la próxima temporada. De momento, entre ellos no se trata el tema.



Marc, el hermano mayor, con seis títulos en su palmarés, considera que no será de su agrado la rivalidad con Álex, pero si le tiene que adelantar en carrera lo hará.



"Si lo piensas no voy a adelantar igual, pero en carrera lo tendrás que hacer. La rivalidad con mi hermano no me gusta, pero habrá que ganar, como en todo, como cuando jugamos con la play", .



Sobre el debut de Álex en la máxima categoría, Marc admitió que no esperaba el segundo puesto en Aragón.



"El debut de Alex. ha sido de notable. Dos podios en la primera temporada, con la cuarentena, habiendo estado parado. El podio no lo esperaba y en Le Mans ya lo consiguió, pero mejor estuvo en Aragón y Portimao", matizó Marc. EFE