Petrucci consigue la victoria en el GP de Francia

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al vencer en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputó en el mítico circuito de Le Mans, en el que el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) logró su primer podio como debutante en la categoría, por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16).



El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se tuvo que conformar con la novena posición final, aunque mantiene el liderato en la provisional del mundial al acabar por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR), con 115 puntos, diez más que el español, dieciocho sobre el italiano Andrea Dovizioso, y diecinueve sobre Maverick Viñales, que acabó décimo.



Primer golpe de efecto de la prueba de MotoGP al comenzar a llover en algunos puntos del circuito cuando todos los pilotos estaban ya en la formación de salida, lo que provocó que justo cuando se realizaba el protocolo de salida, en los cinco minutos finales, apareciese la bandera roja en pista y se iniciase una nueva fase de la misma al considerar Dirección de Carrera la misma como condiciones de mojado.



Esa nueva condición acortó la distancia de la competición en una vuelta y obligó a todos los equipos a trabajar a destajo para cambiar la configuración de las motos de seco para mojado, además de establecer la libertad de los pilotos de entrar en sus talleres para cambiar de moto cuando consideren oportuno.



En unas condiciones muy distintas a las que se disputó la clasificación oficial se dio la salida de la carrera, en la que dos auténticos especialistas en agua como el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) no defraudaron y enseguida se pusieron al frente, perseguidos por otro especialista como es el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20).



El líder del mundial y favorito, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) no se dejó sorprender en demasía en esos caóticos instantes iniciales, en los que la prueba ya perdió a uno de sus principales protagonistas, el italiano Valentino Rossi, que se fue al suelo en la curva tres y en el percance los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), Joan Mir (Suzuki GSX RR) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), tuvieron que salirse de la pista para esquivarlo.



ya en la segunda vuelta Petrucci comandó la carrera perseguido por su propio compañero de equipo Andrea Dovizioso y Jack Miller, que abrieron un pequeño hueco sobre el grupo perseguidor, formado por Pol Espargaró (KTM RC 16), Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Fabio Quartararo, que no quiso asumir excesivos riesgos, entre otros.



Más atrás iban recuperando posiciones el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que llegaron hasta Quartararo y lo superaron para colocarse por detrás de los británico Cal Crutchlow y Bradley Smith (Aprilia RS-GP), que iban con Pol Espargaró, mientras Alex Rins se marchaba hacia adelante para intentar cazar al trío de Ducati formado por Petrucci, Dovizioso y Miller.



Rins, a ritmo de vuelta rápida, fue cazando poco a poco a los escapados, que en la séptima vuelta contaban con algo más de dos segundos de ventaja, aunque el español les restaba cuatro décimas de segundo por vuelta y por delante quedaban todavía diecinueve giros.



Poco a poco Fabio Quartararo, el gran favorito a la victoria en seco, se fue desinflando y perdiendo posiciones y ya antes de cumplirse el ecuador de la carrera, programada a veintiséis giros, estaba en una muy retrasada undécima posición, algunos puestos por delante de Joan Mir, lo que significaba que la clasificación del mundial podía "apretarse" mucho más en la lucha por el título.



Lenta pero inexorablemente Rins se fue acercando al trío de cabeza, con los que enlazó en la decimotercera vuelta, pero por detrás de él también saltó a la caza de los escapados Pol Espargaró.



Rins intentó en varias ocasiones superar a Miller, tercero del grupo, pero en todas las ocasiones el australiano le devolvió el adelantamiento en tanto que por detrás Pol Espargaró estaba cada vez más cerca y Alex Márquez, desde atrás, protagonizó dos vueltas rápidas casi consecutivas que le permitieron ir a la caza del grupo de cabeza, del que se encontraba a menos dos segundos y todavía con diez vueltas por delante.



A seis vueltas del final Alex Rins intentó una acción muy arriesgada sobre Miller y Dovizioso que el australiano le recriminó y poco después le volvió a adelantar pero prácticamente para decir adiós poco después a la carrera con problemas mecánicos y más adelante, en la curva tres de la siguiente vuelta, irse por los suelos Alex Rins, lo que dejaba a Petrucci en solitario líder, con Dovizioso segundo y un pletórico Alex Márquez tercero.



El piloto de Repsol Honda había protagonizado una espectacular remontada hasta el podio y aún con opciones de pelear por la victoria, aunque Petrucci había conseguido algunos metros de ventaja a cinco vueltas del final.



A menos de tres vueltas para el final Alex Márquez consiguió adelantar a Andrea Dovizioso para colocarse segundo e intentar alcanzar a Danilo Petrucci, un objetivo harto complicado en los pocos kilómetros que quedaban por completar.



Petrucci se adjudicó su primera victoria de la temporada y Alex Márquez su primer podio en MotoGP, con Pol Espargaró tercero, mientras que Maverick Viñales acabó en una discreta décima posición, por delante de Joan Mir y con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) decimocuarto, e Iker Lecuona (KTM RC 16) y Alex Rins, a continuación./ EFE