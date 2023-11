¡Recularon! Conoce aquí la decisión que toman los dueños de Rich Strike

Rich Strike, recordada sorpresa que se impuso en el Kentucky Derby 2022 con la monta del venezolano Sonny León, fue puesto a disposición de los compradores este viernes en las ventas de Keeneland. Pero, este jueves, los dueños del purasangre hacen del conocimiento una decisión que cambia los planes iniciales.

Rick Dawson, propietario del Kentucky Derby Winner, se echa para atrás y decide no vender al caballo. "Después de muchas consideraciones, he revisado mi plan para Rich Strike y no estará disponible en las ventas de Keeneland este viernes 17 de noviembre. En este tiempo, Rich Strike continuará ejercitándose de manera ligera en el Margaux Farm", declara.

El desceniente de Keen Ice en Gold Strike, es ganador de 2 en 14 actuaciones y $2.526.809 en producción. Su última carrera fue el 5 de mayo de este año en el Alysheba (G2), el cual llegó en el quinto lugar. Se especuló que el ejemplar presentaba problemas físicos y es por ello que fue puesto a la venta en subasta.