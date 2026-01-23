Nace una promesa: Campeona selectiva estrena su faceta de madre con un cruce de lujo

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 23 de enero, el hipismo venezolano recibió otra gran noticia y está vez se trata de la campeona Strength Donatella, pues se convirtió en madre por primera vez.

El nacimiento de su primer producto tuvo lugar en las instalaciones del Haras Urama, y esto es un logro en su nueva etapa para una de las yeguas más queridas y más recordada por los aficionados hípicos.

Su paso por La Rinconada

Nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing, Strength Donatella, hija de Great Hunter en Imperiosa, concluyó su campaña con seis primeros, cuatro segundos y seis terceros en 26 presentaciones en el hipódromo La Rinconada.

Muchos de lo que amamos el hipismo recordarán los clásicos ganados por esta castaña en el óvalo caraqueño entre ellos: Comparación (GI), Ciudad de Caracas (GI) y Simón Rodríguez (GII), además de figurar en otras importantes pruebas selectivas de Grado.

Su llegada a la cría

El destino de Strength Donatella cambió en el mes de diciembre de 2023, cuando se quedó retirada oficialmente de las carreras hípicas para llegar a las instalaciones del Haras Urama ubicado en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy y cuna de excelentes corceles que han dejado muy en alto la hípica venezolana.

El anuncio oficial

A través de una primera imagen tomada en los espacios del reconocido centro de cría yaracuyano se puede observar a la ahora madre Strength Donatella junto a su primera potra castaña y desde este momento ya se generarán muchas expectativas entre los criadores y fanáticos, quienes soñarán en ver y emular a la futura heredera las hazañas que logró su madre en su campaña pistera en La Rinconada.

Asimismo, se pudo conocer que el padre del recién nacido es el reconocido semental Siete C, que además es padre de los purasangres campeones: Time Traveller, Gran Sabanero, Carupano Six, Master Shot, Piccina Mia, La Nena, Altanera, entre otros. Con este cruce, el Haras Urama sigue por la apuesta en la cría venezolana.