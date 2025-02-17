Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada vio este domingo 16 de febrero, como se realizó la reunión número cinco del primer meeting de la temporada 2025, con una programación de 11 carreras, donde se disputaron dos Condicionales Especiales, y los clásicos Segula C y Hylander, GIII, ambos en 1,800 metros, para yeguas y machos de cuatro años en adelante.

La Rinconada: Jockey récord Guinness

El jockey brasileño Jorge Ricardo, actual récord Guinness en victorias como jinete profesional con 13,343 triunfos hasta este lunes 17 de febrero, visitará en marzo el Hipódromo La Rinconada. Durante su estadía, participará en las jornadas de carreras y asumirá el rol de asesor en la nueva Escuela de Jinetes que abrirá sus puertas en el óvalo de Coche. Ricardo, una leyenda de la hípica, recientemente compitió en la 22ª Serie Hípica del Caribe, celebrada el 8 de diciembre de 2024, donde se disputó la 56ª edición del Clásico Internacional del Caribe en honor al jockey venezolano Javier José Castellano.

La información la dio a conocer el periodista hípico Alfredo Iglesias, en su cuenta personal de la red social X, durante la noche del domingo 16 de febrero del 2025, donde indicó: “El jinete brasileño Jorge Ricardo estará actuando en La Rinconada como jinete y como asesor en la Escuela de Jinetes a partir del próximo mes”. Ricardo viene de ganar este domingo 16 de febrero del año en curso, su carrera 13,343, con el ejemplar Endless Love, en distancia de 1,000 metros en grama, disputada en el hipódromo de Gavea, en su natal Brasil.

