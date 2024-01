Francisco Quevedo con varios chances de ganar el domingo en La Rinconada (+Video)

Uno de los protagonistas de la jordana inaugural, es el jinete profesional, Francisco Quevedo, quien finalizó en 2023, como el tercer jockey con más triunfos en el año, y segundo en el último meeting de esa temporada, ahora en el 2024, comenzará con cinco montas confirmadas, y este viernes, el látigo conversó con Meridiano sobre las probabilidades de cada ejemplar que llevará.

En la primera de la tarde, montará a Macuto, un pupilo de Fernando Parilli Tota: “Este ejemplar tengo tiempo trabajándolo, la última vez hizo una excelente carrera, me salió con bastante presión en la punta, lo pude controlar, hizo dos carreras en una, en esta oportunidad lo voy hacer correr detrás de la velocidad para hacer una buena carrera”.

En la segunda de la tarde, guiará a la debutante Captiva, también del trainer Parilli Tota: “También tengo tiempo trabajándola, el trabajo del pasado miércoles estuvo muy bien en el aparato, esperemos que lo haga en su debut”; luego, en la cuarta de las no válidas, llevará la conducción de Marttina, del trainer Danny Pimentel; “Ya la conozco, es la primera vez que corre con la cuadra de Danny Pimentel, y agradezco la oportunidad que me da la gente de Andrea Stable, para mi Marttina va a hacer una excelente carrera ya que hay bastante lucha en la punta, y ella será una de las atropelladoras”.

Para continuar en la segunda de las válidas del 5y6 nacional, donde tendrá la segunda monta de un ejemplar de Danny Pimentel, al montarse sobre Folklore: “La última vez partió bastante mal, lo apure un poco en la partida, me agarro la intensión, me corrió a la punta en segundos, no lo pude controlar en los primeros metros, perdió y la diferencia estuvo en el inicio, ya que perdió por cabeza, para mí, estará haciendo una buena carrera”.

Por última, en la última carrera de la tarde, se hará caballero sobre el ejemplar Maximus Fortune: “Ha estado trabajando bien, también se estrena con la cuadra de Danny Pimentel, para mí, este ejemplar estará haciendo una buena carrera”.