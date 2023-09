Estos fueron los jinetes venezolanos que triunfaron en las carreras el fin de semana en Estados Unidos

Entre los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de septiembre los jockeys criollos brillaron por todo lo alto en las competencias hípicas efectuados en los hipódromos de Gulfstream Park; Belmont Park; Delaware Park; Parx Racing, entre otros.

El látigo más destacado en carreras ganadas en esos 3 días fue Leonel Reyes quien conquistó 5 victorias en el óvalo de Gulfstream Park con los ejemplares: Cantaro; Big and Classy; Saint No More; Straight Shot y Al Atlasi.

Asimismo, el viernes 22 de septiembre Daniel Centeno y Mychel Sánchez lograron tomarse la foto en el circuito de Delaware Park, luego Javier Castellanos ganó en Belmont Park, Frank Reyes salió airoso en Belterra Park y Wilfred Vásquez incursionó en el Penn National con una victoria.

Mientras que el sábado 23 de este mes dos látigos venezolanos consiguieron ingresar al paddock de ganadores del Parx Racing: Junior Alvarado y Wilfred Vásquez quien ganó su primera selectiva con el Imply Stakes, J.G. Torrealba ganó en Los Alamitos. Edgar Pérez y Marcos Meneses brillaron en Gulfstream Park, Freddy Manrique en Remington Park y Keihton Natera obtuvo triunfo en el Century Downs en Canadá.

Finalmente, este domingo 24 el venezolano Natera logró otra victoria en el óvalo del Century de Canadá, Sonny León y Sammy Camacho se tomaron la foto en Gulfstream Park, por su parte Junior Alvarado ganó en el Belmont at the Big A, Franciso Arrieta en Churchill Downs, J.G. Torrealba volvió a triunfar en Los Alamitos. Irwing Rosendo y Karlo López conquistaron en Albuquerque y Charle Oliveros triunfó en Mountaineer.