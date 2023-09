Este fue el jockey venezolano más destacado el fin de semana en Estados Unidos

Los días 22, 23 y 24 de septiembre fueron productivos para los jinetes venezolanos que lograron triunfos en los hipódromos de los Estados Unidos. El jockey más destacado fue Leonel Reyes con 5 lauros.

El viernes 22 de este mes triunfó en la tercera carrera denominada Maiden Claiming del circuito de Gulfstream Park con el tresañero Cantaro presentado por José Garoffalo.

Luego el sábado 23 del presente mes, en el mismo óvalo de Gulfstream Park con los ejemplares: Big and Classy presentado por Bobby Dibona en la sexta del programa (Handicap); Saint No More con el entrenamiento de Daniel Pita en la séptima competencia (Maiden Special Weight) y con Straight Shot con la preparación de José Garoffalo en la décima primera prueba (Claming).

Por último, este domingo 24, el látigo criollo se tomó la foto con Al Atlasi con Ralph Nicks en su en la sexta carrera (Maiden Special Weight) en la misma arena de Hallandale Beach, Florida, EEUU.

Video: Cortesía de YouTube: Gulfstream Park.