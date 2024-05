Aquí el Best Bet y los Tips para Churchill Downs 02-05-2024

Llega el día del programa antesala a las dos grandes jornadas del fin de semana en el Hipódromo Churchill Downs, en Louisville Kentucky, que el viernes 3 de mayo presentará el Kentucky Oaks (G1) y el sábado 4 de mayo la Edición 150 del Kentucky Derby (G1). Este jueves 2 de mayo, se ofrece a la afición hípica un interesante programa de doce carreras, con tres pruebas selectivas.

Tres interesantes stakes este jueves.

Los tres stakes a disputarse este jueves en Churchill Downs serán el Kentucky Juvenile S. de $250.000 en 1000 metros para ejemplares de 2 años, en la novena carrera, luego el St. Matthews Overnight S. de $200.000 en la décima carrera, para ejemplares de 4 y más años, mientras que en la undécima prueba se corre el Opening Verse S. para ejemplares de 4 y más años en 1600 metros, sobre grama.

Selección en las carreras del Pick Six.

La jornada joviana en Churchill Downs dará inicio a las 12:45 pm. con 9 carreras sobre arena y tres sobre grama, en la misma se ha programado el popular juego del Pick Six, que comienza a las 4:03 pm. Aquí se detallan nuestros selccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis pruebas.

Séptima Carrera. 1. In Color. Se ha visto bien en este recorrido con la monta de Abel Cedillo. 8. Generous Lover. Considerablemente bajado de agrupación. Línea Doble.

Octava Carrera. 1. Dripping Gold. Reaparece bien trabajado y con la monta de Flavien Prat. 10. Ready to Purrform. Este ejemplar es ganador de Grado en Saratoga y va con yunta de confianza. 3. Sir London. El año pasado en Keeneland lo hizo muy bien.

Novena Carrera. 7. Shoot It True. Mostró poder corredor en el debut, nos agrada para repetir. 3. The Queens M G. Cambió al establo de un campéon y a ser conducido por otro campeón. 9. Mensa. A pesar del nombre es buen corredor este hijo de Complexity.

Décima Carrera. 5. Bango. Ganó al galope esta misma carrera el año pasado. 4. Manny Wah. Sus ejercicios indican que atraviesa buen momento. 7. O Besos. Es ganador selectivo y se viene recuperando, bien montado.

Undécima Carrera. 9. Carl Spackler. Ganador Clásico de Grado que regresa con ejercicios impresionantes. 10. Talk of the Nation. Estrena cuadra y sus movimientos en privado son promisores. 1. Ah Jeez. Sus figuraciones clásicas en California lo acreditan.

Duodécima Carrera. 2. My Romeo Lima. Viene de gran actuación en su anterior en Fair Grounds, buscaron al estelar Luis Sáez. El pupilo de Camejo correrá como nuestro Best Bet para este jueves en Churchill Downs.

En resumen, esta es nuestra combinación recomendada para este jueves 2 de mayo de 2024 en Churchill Downs:

7a) 1-8

8a) 1-3-10

9a) 3-7-9

10a) 4-5-7

11a) 1-9-10

12a) 2