Falleció uno de los propietarios del campeón My Own Bussiness

Este miércoles 1° de mayo de 2024 llega la lamentable noticia del fallecimiento de Don Rocco Sebastiani, hípico de larga data en Venezuela y copropietario junto al Dr. Hugo Albarrán Acosta (+), del Stud "Fantasía Albarrán" que fue propietario del que para muchos es el mejor ejemplar criollo con campaña en Venezuela de todos los tiempos, el "crack" My Own Business.

Fueron muchos los momentos de alegría que vivió Don Rocco Sebastiani en Venezuela con el gran Campeón, ganador a los 2 años de edad de los Clásicos Premios Criadores Asoharas, y Clásico Comparación, a los 3 años del Clásico Francisco de Miranda, Clásico Hypocrite, de los Clásicos Cría Nacional y República de Venezuela, con los que se doble coronó, para luego vencer en el Clásico Propietarios La Rinconada, Copa de Oro de Venezuela, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar y el Clásico Internacional del Caribe.

My Own Bussiness ganó en Venezuela 34 carreras en 41 actuaciones siendo 33 de estas victorias en pruebas selectivas, ganador del Clásico del Caribe en 2000 y del Clásico Confraternidad del Caribe en 2022 y 2003. El campeón no tuvo éxito en Estados Unidos donde en seis meses obtuvo apenas dos quintos lugares en seis actuaciones.

Muchos hípicos de Venezuela recordamos con afecto el entusiasmo de Don Rocco Sebastiani por sus ejemplares, en especial la pasión que el campeón My Own Bussiness desataba en la afición hípica, a la que Don Rocco pudo en tantas ocasiones ver acompañándolo en el vitoreo y aplauso al gran campeón equino.

La Confederación Hípica del Caribe emite un comunicado lamentando el fallecimiento de Don Rocco Sebastiani, Propietario ganador del Clásico del Caribe y dos veces de la Copa Confraternidad con el ejemplar Salon de la Fama del Caribe My Own Business. Extensivas las condolencias a su esposa Leda, sus hijos Antonio, Sandro y Filomena y demás familiares y allegados. Paz a su alma.