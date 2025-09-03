Mira cómo una mosca ayudó al golfista Tommy Fleetwood a ganar millones de dólares (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En cada competencia deportiva siempre ocurren situaciones extraordinarias que iluminan los ojos de los espectadores. Pero que un insecto te haga ganar millones de dólares rompe cualquier esquema, esto le ocurrió al golfista Tommy Fleetwood durante el BMW Championship de Maryland.

La misteriosa jugada le permitió al inglés ascender hasta el quinto lugar del ranking de la FedEx Cup, lo que le aportó 728.750 dólares en premios por el torneo y le aseguró un bono adicional de 1,45 millones de dólares de cara al Tour Championship. También confirmó su clasificación para la Ryder Cup.

Cómo fue la jugada

La insólita imagen fue captada por la televisión local cuando el golpe con el putt de Tommy Fleetwood se quedó corto durante el hoyo 2 de la ronda final del torneo. Pero cuando las cámaras hicieron un enfoque cerrado de dónde quedó la pelota, se pudo ver a una mosca que aterrizó en la esférica.

Esta situación generó que se cerrara la jugada y le permitiera a Fleetwood lograr el birdie, la escena se viralizó de inmediato en las redes sociales. El público presente aplaudió el esfuerzo del golfista quien se mostraba resignado de la jugada.

Pero unos segundos después cuando se acercaba para ejecutar el par, la pelota se movió e ingresó al hoyo para el birdie, el público presente quedó sorprendido pero explotó de emoción por la jugada.

La repetición televisiva permitió esclarecer el misterio, ya que en un primer momento nadie comprendió lo ocurrido.