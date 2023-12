¡Venderán a uno! El Barcelona pondrá en mercado a uno de estos centrales de su plantilla

La planificación del FC Barcelona de cara a la siguiente campaña ya inició y apunta a que tendrán un mercado de verano bastante movido, como antesala a la temporada. Más temprano se supo que los azulgranas recompraran al Betis a Chadi Riad (hoy cedido en el club verdiblanco) por 7 millones de euros. Y esto, lo que hace es abrir el abanico de posibles salidas en la misma zona del campo.

Desde el periodista Fabrizio Romano y el diario Sport adelantaron la exclusiva de Riad, pero este último agregó que el conjunto culé pondrá en mercado a uno de sus actuales zagueros. Es entonces, cuando toca imperiosamente revisar cuáles son los centrales que tienen los blaugranas en plantilla.

A priori, el que cuenta con mejor caché en el mercado es Ronald Araújo, sin embargo, no sería la apuesta de salida del Barca, por más que esté el mismísimo Bayern Múnich dispuesto a pagar por el uruguayo hasta 100 millones de euros, como dicen desde Alemania. Con ese panorama y con el descarte de charrúa, quedan Jules Koundé, Andreas Christensen e Iñigo Martínez.

De Martínez, el medio español no da muchas chances de salida porque no sería el futbolista por el que pagarían la suma más grande, además, de contar con una edad (32) que resta en esas aspiraciones. Así pues, llegamos a los dos más probables y que tienen más elementos en la balanza: el francés y el danés.

Christensen hoy no es titular indiscutible y tampoco es que goce de la total confianza de Xavi para el once, porque hasta la lesión de Iñigo era su suplente. Mismo caso de Koundé, que este año no ha mostrado las mismas prestaciones y muchos en la afición han empezado los señalamientos. Ahora bien, cual sea de los dos, sería -dentro de lo previsible- una venta que suponga un gran ingreso de dinero para el Barcelona, que es lo que estaría detrás de deshacerse de jugadores con tanto peso.