Un exárbitro español explica cómo pudieron extraer los audios VAR del Real Madrid-Almería (+Video)

El primer acto de esta novela fue el encuentro entre Real Madrid y Almería, el pasado fin de semana, epicentro de varias acciones polémicas que ayudaron a ganar el duelo a los merengues (3-2). En el segundo acto, el periodista Gerard Romero reveló uno de los audios del VAR sobre una de las controversias del partido. Así pues, llegó el tercer episodio, cuando la RFEF inició una investigación por la filtración de ese contenido a la prensa. Con ese panorama, alguien se atrevió a explicar cómo es que ese material pudo llegar a las manos de Romero.

El encargado de poner una versión a la mesa, sobre la filtración de los audios, fue el exárbitro español, Iturralde González, quien contó a los micrófonos del programa 'El Larguero' de la Cadena SER, detalles sobre cuál es el paradero del trabajo que se desempeña en las salas de VAR.

"Estos audios los gestiona una empresa de Barcelona, que se llama ERIC. A los árbitros les dan unas contraseñas que luego tienen que cambiar. Todas las contraseñas se las dan a todos los árbitros para que entren a la plataforma y se bajen los audios de sus partidos", inició contando Iturralde.

Y luego agregó: "Es decir, esa contraseña... si no se ha cambiado y algunos árbitros o exarbitros tienen esas claves, han podido escucharlo todo, tanto los audios que han salido en la televisión como los que no".

Cuestión de confianza

El exárbitro deja entrever que la clave de lo ocurrido estuvo en la confianza de quienes tenían acceso a esas contraseñas, sobre todo, por no contemplar el tipo de material que está allí registrado.

"Otra opción es que la hayan dejado recordada en algún dispositivo y que alguien haya accedido. Y luego, otra cosa. Ya sabéis que ha habido movida con que los árbitros del CTA seguían los partidos por streaming. Pues bueno, de momento, a partir de lo que ha pasado, ya no se siguen por streaming. Ahora ya no se van a seguir para que no pueda ser 'pirateada' esa señal. Los seguirán por Movistar o por DAZN como todos", siguió apuntando el excolegiado español.

"Esto es como cuando te mandan una clave del banco y no la cambias. Muchas veces tienes confianza en que no te la van a usar, pero es cierto que es material sensible y dependerá de la confianza que tengas", dijo también.

En medio de todo, Iturralde quitó hierro a los señalamientos que se hacen al CTA (Comité Técnico de Árbitros) como el responsable de la situación: "no culpabilizaría al Comité Técnico de Árbitros, sino a algunos individuos Si tienes la personalidad y el perfil para poder arbitrar un partido de Primera División con todo lo que supone de responsabilidad, también la tienes que tener para cambiar una contraseña similar a la que entregan a todos".