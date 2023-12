¿Su regreso a Brasil? Neymar pidió esto al presidente del Santos en medio de la caída a la B

En el mundo del Santos de Brasil aún recogen los escombros de lo que significó su descenso a la segunda división por primera vez en su historia. Este suceso generó que hasta su nuevo presidente, Marcelo Teixeira, expresara que nadie jugaría con el dorsal 10, hasta el regreso a la máxima categoría, sin embargo, este no sería el único número a retirar.

Fue el mismo mandatario quien reveló la petición que habría hecho Ney, en torno a que también se impeda el uso del número 11, que vistió en su etapa como santista: "El domingo me llamó Neymar y me dijo. 'presidente ya que has jubilado la camiseta 10 hasta volver a la primera división, entonces, haz lo mismo con la 11 hasta que yo vuelva aquí".

Esa declaración, además, de tener el aliciente sobre el dorsal, también llenó de expectativa a los seguidores de la entidad, que ahora ven como una opción latente el regreso de uno de sus últimos grandes referentes y que hoy es ficha de Al Hilal de Arabia Saudita. "Estamos esperando la vuelta de Neymar, que es nuestro gran crack. Sus palabras nos han dado mucho esperanza", dijo Teixeira.

El peso de su impronta

Para que Neymar se sienta con el peso de pedir guardar su número, hay que revisar todo su palmarés con el club y así se entendería el por qué se ganó este derecho. En su etapa en Santos, llevó al conjunto a pasear triunfalmente por una Copa Libertadores (2011), una Recopa Sudamericana (2012), tres Campeonatos Paulistas (2010, 2011 y 2012) y una Copa de Brasil (2010), registrando 62 encuentros con la red en todo ese tiempo.

De concretarse, serían dos los dorsales prohibidos en la entidad, después de que el mismo Teixeira anunció -recién electo presidente- que nadie usaría la diez en honor al mítico Pelé, máxima referencia en la historia del Peixe y que venía vistiendo el venezolano Yeferson Soteldo.