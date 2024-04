¡Quiere jugar en Barcelona! Estrella de La Liga abre la puerta a reforzar al equipo de Xavi

La temporada 2023-24 está llegando al final de sus días. Los clubes lo saben, por eso ya trabajan en las carpetas de la siguiente campaña. Pero los jugadores también con conscientes de esto y saben que, de la noche a la mañana, podrían cambiar de aires.

En ese sentido, una de las estrellas de La Liga de España fue entrevistado por el Carrusel Deportivo. Allí, entre tantos temas, soltó uno que puede ser interpretado como la apertura a cualquier interés que venga desde el Barcelona.

Se trata de Alex Baena, hoy jugador del Villarreal y que suele desempeñarse como mediocampista. En sus declaraciones el jugador fue claro sobre su deseo en algún momento de vestir los colores blaugranas.

¿Qué dijo Baena sobre el Barcelona?

El futbolista no escatimó en lo absoluto en aceptar que estaría encantado con formar parte de un club de tanta historia. "¿A quién no le gustaría? Jugar en el Barca sería uno de los mayores sueños como futbolista. Es el mejor equipo del mundo y a quién no le gustaría", expresó.

El futbolista en la conversación también admitió el valor de la cláusula de rescisión que debe pagar cualquier interesado. "¿Una rebaja de cláusula? Tendrán que pagar 60M€ si quieren que me vaya".

Precisamente, ese aspecto es uno de los que podría alejar cualquier interés del Barcelona en sus servicios. Sobre todo, porque los culés tienen una economía actual bastante apretada y en las que priorizan ciertos perfiles.

Actualmente, el primer objetivo de los azulgranas es reforzar la zona del pivote defensivo. Demarcación que fue un dolor de cabeza en esta campaña, por no contar con un jugador de la confianza del entrenador.

En ese contexto, pese a la confesión de Baena, nada parece que vaya a lograr acercar al Barcelona con el jugador. Menos, cuando suenan otros nombres más mediáticos para reforzar a la oncena de Xavi.