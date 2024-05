Liverpool: Conoce estos datos sobre Arne Slot el nuevo D.T. de los "Reds" que llega con un "fútbol loco"

Anfield retumbó, tembló el estadio del Liverpool con la emotiva despedida a Jürgen Klopp quien se adelantó al anuncio oficial del conjunto inglés para la llegada del nuevo técnico que dirigirá sus rumbos, el neerlandés Arne Slot.

El propio estratega del Feyenoord quien los deja como actuales campeones de La Copa de Países Bajos, anunciaba en conferencia de prensa su arribo a los "Reeds" y Klopp, con su característico genio lo coreó en su despedida, a todo pulmón



Slot, de 45 años es considerado una referencia del fútbol ofensivo en su país, con el conjunto de Rotterdam consiguió levantar el título en la anterior temporada y en esta campaña los condujo hasta el subcampeonato de la Eredivisie.

El neerlandés había despertado el interés de otros equipos ingleses como el Tottenham United, Chelsea y Leeds United, y según señala el periodista de Países Bajos, Marcel van der Kraan, de Sky Sports. "Después de todo, hizo que Feyenoord saliera campeón con un fútbol loco y sexy"

Características más destacadas de Slot

Entre sus datos más resaltantes, Slot es un entrenador audaz, seguidor de un fútbol espectacular pero con eficacia y que pueda aumentar el nivel de sus jóvenes jugadores muy similar al de su gran modelo, Pep Guardiola. De hecho la prensa británica le apodó como el Guardiola Neerlandés debido a su estilo ofensivo

A sus jugadores les exige un impacto físico positivo para el rendimiento, les pide crear cuatro veces más ocasiones que sus rivales además indicó el estratega al diario Algemeen Dagblad "En todos los partidos que hemos ganado esta temporada, vemos en los datos que hemos corrido un 20 o un 30% más que nuestro adversario."

También goza de ser un gran motivador en el vestuario, los propios aficionados del Liverpool previo a su llegada compartieron en redes un discurso de Slot los jugadores del Feyenoord en uno de sus encuentros.

“La razón por la que estamos hoy aquí es porque están dándolo todo cada día. Y esa es la razón por la que han podido ganar a este equipo en su propio estadio incluso sin nuestros aficionados aquí”, dijo al vestuario.

Emotiva despedida a Klopp

La salida de Klopp de las filas de Anfield no pudo ser menos emotiva, en el partido contra los Wolves de Southampton los aficionados coreron masivamente el famoso "You Never Walk Alone" para el entrenador alemán quien tras nueve años en el banquillo les permitió conquistar una Premier League en 2019-2020, Champions League en 2018-19 además de la Copa Mundial de Clubes y Supercopa de la UEFA el mismo año.