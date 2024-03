Olympique Lyon a un paso de asegurar su pase a la semifinal de la Champions League Femenina

Hoy, 27 de marzo, el Olympique Lyon se enfrentará al Benfica en un apasionante encuentro de la UEFA Champions League Femenina. El partido se disputará en el Groupama Stadium de la ciudad de Lyon, Francia, a la 1:35 p.m.

Hace una semana en Portugal, estos equipos se enfrentaron en el primer partido de cuartos de final. Este choque terminó con la victoria del club francés por 2-1. Ahora, la tarea de las portuguesas se ha complicado significativamente: es esencial ganar al favorito en su campo.



Lyon tuvo problemas en el partido fuera de casa. En la primera mitad, el equipo no se encontraba a sí mismo, por lo que justamente se fue al descanso perdiendo en el marcador. Pero en la segunda mitad, se puso las pilas y logró la victoria gracias a los goles de Delphine Cascarino y Sara Däbritz.



El club portugués jugó con valentía en la primera mitad y tuvo la oportunidad de irse al vestuario con un 1-0 en el marcador, pero no lo aprovechó. Y ya en la segunda mitad, a los “rojiblancos” les costaba mucho. Incluso los esfuerzos de Lena Pauels, quien realizó siete paradas, no fueron suficientes para mantener el resultado en empate.

R: Luimar González Yanes

