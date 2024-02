Luis Miguel y su extraña relación con el fútbol (+Video)

Luis Miguel, ese veterano cantante mexicano, nacido en Puerto Rico, recientemente engalano a la ciudad de Caracas con una de sus presentaciones, mientras miles de seguidores coreaban éxitos como 'La Incondicional', 'Entrégate', 'La Bikina', entre otros. Siempre que 'El sol de México' aparece por un lugar se gana los reflectores, así como también pone a los suyos a indagar sobre sus afines más extraños, en lo que -para sorpresa de muchos- destaca el fútbol.

Su vida, si bien es cierto, es una serie constante de hermetismo, pero dentro de lo poco que se permea a la prensa, se destacan momentos apegados al deporte rey. Las primeras referencias que se encuentran de Luis Miguel sobre el balompié están en una de sus propias afirmaciones: "Me gusta el fútbol, me gusta más el tenis".

Esas declaraciones las dio en medio de una entrevista hace algunas décadas, es más, hasta se atrevió a contar su posición preferida dentro del campo, a lo que sin titubeos respondió: “Siempre delantero, querido”.

Más con el fútbol

Sus anécdotas con el fútbol van más allá de esa afirmación, porque en varias oportunidades se le vio, incluso, en un terreno de juego o fotografiado con figuras de este deporte, como Diego Armando Maradona, a quien hasta visitó en la propia Bombonera.

Existe una historia contada Matías McCluskey, ex representante del artista, en la que habrían vivido un jocoso momento en el recinto de Boca Juniors, tras asistir al estadio en 1992, con un Luis Miguel de 22 años de edad y en plena gira en Argentina. "Conseguimos unas entradas para la platea alta y ni lo dudó. Le encantó la idea de ir. Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía", expresó Matías para el diario Olé.

"En un gol, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. No entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: si supiera que me está abrazando a mí...", agregó de la anédota el ex representante.

Así también 'Luismi' tiene una postal, vestido con botines y medias futboleras, sobre la cancha del mítico Estadio Azteca en México, acompañado por quien fuera campeón del mundo en 1986 con Argentina como portero suplente e histórico guardameta del América mexicano: Héctor Miguel Zelada. Este hecho, particularmente, siempre ha encendido la especulación con que 'Las Águilas' sean el equipo predilecto de uno de los mejores cantantes de esta zona del mundo, algo todavía no confirmado por él mismo.