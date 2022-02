Mbappé: Estoy contento ahora aquí

Liga de Campeones

Martes 15| 7:01 pm





Redacción Meridiano

La mayor figura del compromiso entre PSG y Real Madrid, Kylian Mbappé, expresó sus palabras tras finalizar el compromiso en el parque de los principes "Estoy en un gran equipo y no necesitaba ganar al Madrid en una noche de febrero para saber que estoy en uno de los mejores equipos del mundo"."Estoy en un gran equipo y no necesitaba ganar al Madrid en una noche de febrero para saber que estoy en uno de los mejores equipos del mundo", indicó.

La pólemica ha perseguido al delantero francés pero el joven no ha perdido la concentración en sus objetivos: "He querido concentrarme en el fútbol, se dicen muchas cosas y todo el mundo habla para no decir nada. Estoy concentrado para ayudar a mi equipo, lo he demostrado hoy con actos y lo trataré de hacer en la vuelta. Estoy contento ahora aquí", comentó el dorsal 7.