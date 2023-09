Pamela Conti rompe el silencio: La entrenadora responde a Sonia O'Neill y habla sobre Deyna

La última semana la Vinotinto femenina ha sido muy protagonista producto de varios factores sin embargo lo negativo aprueba el sido sobre lo positivo; las palabras de jugadoras como Sonia O'Neill o Deyna Castellanos han dejado un ambiente extraño en la selección de Pamela Conti.

Los comunicados de Sonia O'Neill (y otras jugadoras), en los que señala de una mala gestión en el manejo de plantel a Conti, y la posterior respuesta de Deyna Castellanos frente al asunto, dejaron mal parada a una Pamela Conti que concedió una entrevista a la periodista Milena Gimón, en la que repasó y comentó todo lo ocurrido.

Una de las primeras cosas que dejó claro la estratega del seleccionado femenino es que las jugadoras Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier y Sonia O'Neill fueron dejadas fuera de la convocatoria debido a su incumplimiento de las normas previas al partido contra Uruguay.

"Ella y dos jugadoras más no respetaron ciertas reglas y eso tiene consecuencias. La consecuencia fue no ponerlas a jugar, aunque Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier tenían también una lesión, pero ellos en conjunto con Sonia se equivocaron y eso fue lo que pasó". La italiana añadió: "Lo del comunicado para mi fue inesperado".

Sobre las reacciones de otras jugadoras que hoy ya no están en la selección y que se ponen de lado de Sonia, Conti responde: "Yo viene sabiendo cual era la situación de Venezuela, para ayudar y protegerlas. Siempre he sido sincera y directas con ellas, mi teléfono siempre esta disponible para lo que me quieren decir, por eso me sorprende todo esto que esta pasando".

"Todo esto se puedo hablar en nuestras reuniones, las cosas se pudieron manifestar de otra manera para pensar en el bien de la selección", concluyó sobre el tema Pamela.

En relación al rol de Deyna dentro y fuera del terreno Conti fue clara: "Deyna tiene libertad en la cancha, cómo lo hace un número 10, porque es una jugadora muy inteligente que sabe posicionarse al momento donde está la pelota y donde no está la pelota. Yo me aprovecho de ella, me aprovecho porque esta entre las mejores jugadoras".

Sobre la rueda de prensa, en la que la capitana decidió tomar la palabra por encima de la entrenadora, la DT también explica: "Yo con toda confianza de la relación de respeto que tenemos, ella como capitana y yo como entrenadora, lo conversamos, se aclaró ahí en el mismo momento, pero de verdad no entiendo todas estas críticas a la jugadora que representa a Venezuela".