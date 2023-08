La Vinotinto: Yangel Herrera recibe buenas noticias de cara a los próximos partidos

El cuerpo técnico del argentino Fernando "El Bocha" Batista celebra las últimas informaciones que revelan el estado del centrocampista venezolano y Yangel Herrera, quién encendió las alarmas tras salir del campo en la última jornada de la liga española a causa de lo que parecía una lesión.

Herrera "solo" sufrió una contractura en el partido contra el Cádiz, tal como explicó el técnico del Girona, Michel, al finalizar el encuentro. Tras varios días de exámenes y pruebas todo indica que el jugador no sufre una lesión y podrá volver al terreno de juego lo antes posible; de esta manera no verá frenado se gran momento de forma.

Según información del diario AS, el centrocampista venezolano que suma dos goles en las primeras tres jornadas de la liga, no tendrá problemas para jugar, aunque no como titular, en el partido del Girona frente a UD Las Palmas del próximo fin de semana, partido que antecede a la al inicio de las eliminatorias sudamericanas.

La no lesión de Yangel significa un respiro para el seleccionado nacional, que temía por volver a perder a uno de sus estandartes en el centro del campo como ya ocurrió en varias fechas del proceso anterior. Si nada se tuerce por el camino, es muy probable que Herrera sea titular en los partidos contra Colombia (de visita) y Paraguay (en casa) en las primeras fechas de las eliminatorias mundialistas.