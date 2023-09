Fernando "Bocha" Batista no le tiene miedo a ninguna selección (+Declaraciones)

El camino de Venezuela en las Eliminatorias Suramericanas comienza ante Colombia guiados por el estratega argentino, Fernando Batista que comentó en rueda de prensa previa al partido que no le tiene miedo a ninguna selección que haga vida en esta competición.

“Podemos jugarle tú a tú a cualquiera, respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna. Venimos a competir, no venimos a perder. Venir a no perder, es perder el partido”, fueron las palabras del seleccionador de la Vinotinto en Barranquilla.

Recordemos que Batista, no ha perdido un solo partido desde su llegada al elenco tricolor, registra tres victorias y un empate en cuatro partidos amistosos.

Además, comentó que armará un esquema para no perder en Barranquilla ante la difícil selección de Colombia.

“Personalmente no vengo a este partido perder. Sabemos que tendremos un estadio lleno en contra y unas altas temperaturas, pero yo armo un partido para no perder. Vinimos aquí para tratar de llevarnos algo”, continuó el DT.