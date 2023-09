Deyna Castellanos habla sobre su rol en la Vinotinto (+ Video)

De cara a la fecha FIFA de la selección venezolana femenina de fútbol ante su similar de Uruguay en la ciudad de Caracas, la capitana vinotinto Deyna Castellanos participó, junto a la entrenadora Pamela Conti, en una rueda de prensa para aclarar detalles antes de la doble jornada.

Allí, se hizo énfasis sobre su papel como líder de la selección venezolana. La jugadora del Manchester City de la Superliga Femenina de Inglaterra expresó que la estratega le da la libertad de leer el juego: "yo creo que esa es una de mis capacidades y en la selección, donde se me necesite, siempre voy a estar".

"Una de mis virtudes es hacer gol, pero también es armar el juego: crear, generar situaciones de gol. Entonces, es lo que yo vea y lo que yo hable con mis compañeras dentro de la cancha para sacar el resultado adelante y beneficiar al equipo", manifiesta la exdelantera del Atlético de Madrid, quien también afirma que la Vinotinto femenina es un equipo "muy rápido" a nivel ofensivo que cuenta con "jugadoras con distintas habilidades".

De igual forma, señala que la selección debe "adaptarse a lo que el rival tiene y buscar sus debilidades", así como también dejó claro que "el estilo de fútbol cambia" y que ya no ocupa la posición de delantero centro: "yo ya no soy 9. Ya yo no soy delantera. Eso hay que entenderlo".

Cabe destacar que Pamela Conti probó el pasado martes un once tentativo para el primer juego contra la selección uruguaya en el que Castellanos jugaba como enganche, por detrás de las delanteras Ysaura Viso y Paola Villamizar.