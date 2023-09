Pamela Conti anuncia dos bajas para el partido del jueves ante Uruguay

Este miércoles, la entrenadora italiana Pamela Conti y la atacante Deyna Castellanos ofrecieron una rueda de prensa para aclarar detalles de cara a los compromisos de la selección venezolana femenina de fútbol ante Uruguay en Caracas.

Durante la conferencia, se hizo referencia al entrenamiento diferenciado de este martes de la defensora Michelle Romero y de la delantera Mariana Speckmaier, quienes llegaron a territorio venezolano con problemas musculares.

Ante esto, la estratega vinotinto manifestó que ambas futbolistas "no van a tener minutos" en el primer duelo contra la selección charrúa, el cual se disputará este jueves en el Estadio Olímpico de la UCV: "no las vamos a arriesgar. Vamos a darles tres o cuatro días de descanso antes de retomar los ejercicios. Están trabajando todos los días haciendo terapia, pero mañana no van a jugar".

Sin embargo, Conti, nacida en Palermo, espera que Speckamier y Romero estén disponibles para el compromiso que tendrá lugar el lunes 25 en la ciudad capital, también contra la selección de Uruguay.