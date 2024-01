Wuilker Faríñez tendría chances de regresar al Caracas FC (+Tuit)

De momento, el mercado de fichajes de cara a lo que será la campaña 2024 de la Liga FUTVE ha sido uno de los más acontecidos que se pueda recordar en los últimos tiempos, gracias a una serie de movimientos que sin duda alguna han savudido los cimientos del campeonato.

Uno de los equipos que más movimientos ha tenido, tanto en salidas como en llegadas, ha sido el Caracas Fútbol Club, equipo más ganador del país, que viene de ser subcampeón en la pasada campaña, algo que les permitió conseguir un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aunque el "Rojo" se ha reforzado con jugadores de muy buena trayectoria, como Edwuin Pernía, José Hernández Chávez, Danny Pérez o Brayan Rodríguez, existe la posibilidad de que el cuadro avileño realice una última contratación que rompería por completo el mercado.

Según reporta el confiable periodista Elías López, de El Mundo es un Balón, el portero vinotinto Wuilker Faríñez tendría posibilidades más que reales de regresar a la que fue su casa en sus inicios deportivos.

La información del ya mencionado periodista aclara que el portero aún se encuentra evaluando sus opciones, pero no ve con malos ojos regresar al Caracas. Un punto a favor es que las ofertas que tiene en el exterior no le garantizan tiempo de juego, algo que sí tendría en Caracas. Eso sí, si algo preocupa al entorno del jugador es la grama sintética de Cocodrilos Sports Park, cancha de entrenamiento del cuadro capitalino, debido a que no es tan amigable pensando en la rodilla en la que Faríñez ha padecido lesiones recientemente.

Por ahora solo es una posibilidad, pero de concretarse, estaríamos hablando sin duda alguna de uno de los fichajes más importantes de la temporada en la Liga FUTVE.