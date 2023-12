Liga FUTVE: Exjugador de Boca Juniors llega a reforzar a este club venezolano de Copa Libertadores (+Tuit)

El mercado de fichajes del fútbol sudamericano no se detiene, y Venezuela no es la excepción, ya que estamos a menos de un mes de que arranque la temporada 2024 de la Liga FUTVE, por lo que los equipos criollos no se detienen a la hora de conformar sus planteles.

Un equipo que ha tenido un mercado sumamente movido, tanto en salidas como en llegadas, es Academia Puerto Cabello. El equipo dirigido por Noel "Chita" Sanvicente tuvo un gran 2023, en el que lograron culminar en la segunda posición en la ronda regular. Sin embargo, el equipo se desinfló en el G4, por lo que culminó con solo un cupo a la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Justamente el no haber logrado capitalizar el buen año para ganar un título es lo que ha llevado al equipo académico a reforzarse, y en esta Navidad, han cerrado un fichaje ilusionante que podría marcar al fútbol venezolano de buena manera durante este próximo año 2024.

Se trata del mediocampista argentino Federico Bravo, de 30 años de edad, quien viene de jugar en el Club Atlético Aldosivi, de la Primera Nacional (segunda división) de Argentina, y quien tiene una amplia carrera en el fútbol de su país.

Bravo surgió nada más y nada menos que de una de las mayores canteras del fútbol mundial, como lo es Boca Juniors, equipo en el que estuvo durante los primeros tres años de su carrera.

Además, Bravo tuvo pasos por el fútbol de Grecia, de Chile y por la MLS. En Argentina, también vistió las camisetas de equipos como Patronato o Atlético Tucumán. Sin duda, un futbolista que tiene pergaminos para marcar la diferencia en el fútbol venezolano.