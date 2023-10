Liga FUTVE: Alexander González, sobre el partido ante Carabobo: "No podemos pensar en el empate" (+ Video)

El Caracas FC se enfrentará el domingo en el Estadio Misael Delgado a Carabobo en un duelo clave por la última jornada de la Liga FUTVE, donde el elenco capitalino quiere asegurar su presencia entre los cuatro primeros de la tabla.

Esto lo sabe bien el defensor Alexander González, quien dijo presente en el plató de Tercer Tiempo, programa de debate futbolero que se transmite en señal abierta a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

González manifiesta que "no hay que equivocarse" de cara al duelo que disputará con el Rojo en la ciudad de Valencia: "varios de los goleadores del torneo también están dentro del Caracas, no todo es tan malo. Si bien hemos dejado la tarea para el final y hubo partidos donde no debíamos de haber empatado y lo hicimos, estamos preparados y vamos a salir como en todos los partidos".

El lateral avileño también estableció que el equipo dirigido por Leonardo González irá por los tres puntos en su visita a tierras carabobeñas para así cerrar con broche de oro: "no podemos pensar en el empate".

Caracas FC se encuentra en la cuarta posición de la tabla con un total de cuarenta y cuatro puntos, los mismos que Carabobo, que posee menor diferencia de gol. Los capitalinos necesitan sumar en Valencia para así entrar a zona de Copa Conmebol Libertadores.