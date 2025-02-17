Bob Abreu se convierte en el nuevo dueño de este equipo

Suscríbete a nuestros canales

Bob Kelly Abreu será recordado como uno de los beisbolistas más prolíficos de la historia de Venezuela, teniendo campañas destacadas con los Leones del Caracas y en las Grandes Ligas, donde, además, es candidato al Salón de la Fama.

Asimismo, ha intentado incursionar en el deporte desde la faceta de inversionista, iniciando con Panteras de Miranda y siendo presidente de la Liga Profesional de Baloncesto en 2014. Sin embargo, ahora tendrá su oportunidad en el fútbol venezolano.

Así lo ha confirmado Mineros de Guayana, equipo que descendió, y desapareció, en el año 2023 ante los malos resultados, el flojo balance financiero y las múltiples deudas que poseía con futbolistas, cuerpo técnico y staff.

La vuelta de Mineros

Ahora, espera regresar para la campaña 2026, arrancando en segunda división: "Hacemos un llamado a toda nuestra afición. Su apoyo es fundamental en esta nueva etapa (...) Juntos, con la pasión y el compromiso de nuestra directiva, jugadores y afición, llevaremos a Mineros de Guayana al lugar donde merece estar", publica el club en redes sociales.

Del mismo modo, indica que Abreu ha comprado la totalidad de las acciones del cuadro negriazul: "Trae una visión renovada y un enfoque innovador para transformar la manera de vivir el fútbol en Ciudad Guayana".

Sobre el equipo negriazul

Mineros de Guayana fue fundado en 1981 y, desde ese momento, ha ganado un título de Segunda División en 1982, uno de Primera División en 1989 y tres Copas Venezuela en 1985, 2011 y 2017. Disputa sus encuentros de local en el CTE Cachamay de Puerto Ordaz.