Wesley Sneijder: “Una mujer es menos creíble que un hombre” (+Declaraciones)

El fútbol femenino es un proyecto que continúa creciendo de manera exponencial en los últimos años, no solamente en el nivel de sus profesionales, sino del interés y sus cuotas de pantalla. La pasada Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 es el mayor ejemplo para ello, puesto que tuvo un aumento del 30% en la cantidad de espectadores con respecto a la Copa Mundial de Francia 2019.

Las profesionales que hacen vida dentro de las distintas categorías del deporte femenino han ganado una gran reputación y credibilidad en los últimos años. Sarina Wiegman, actual entrenadora de la Selección femenina de fútbol de Inglaterra, estuvo sonando para reemplazar a Gareth Southgate en los banquillos de la selección masculina de Inglaterra.

Sin embargo, Wesley Sneijder, leyenda del fútbol neerlandés y ganador de la Champions League con el Inter en el 2010, comentó para el programa de televisión inglesa “Voetbal Zone”, que una mujer no podría ser entrenadora de un equipo de fútbol masculino, puesto que era “demasiado pronto”.

Palabras de Wesley Sneijder

"El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael van der Vaart”, mencionó Sneijder defendiendo las declaraciones de su ex compañero Pierre van Hooijdonk.

"Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre.Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendía. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad", argumentó van Hooijdonk.

Wesley Sneijder, centrocampista de 39 años jugó en el Real Madrid de 2007 a 2009, quiso opinar sobre la opinión de Van Hooijdonk sobre si una mujer podría entrenar a un equipo masculino de fútbol de primer nivel. "Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos"

"Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente", reflexionó el de Utrecht.