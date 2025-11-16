Vida de futbolista española Jenni Hermoso está en peligro ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

La futbolista internacional española, Jenni Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, ha vuelto a ser víctima de violencia digital al denunciar públicamente amenazas de muerte e insultos recibidos a través de redes sociales, a pocas horas de disputar el partido de vuelta de las Semifinales de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.

Cuál fue el Ataque

A través de sus historias de Instagram, Hermoso compartió capturas de pantalla de los mensajes de odio recibidos, los cuales incluían una amenaza directa contra su vida:

"Pinche puta. Vas a morir hija de puta."

Identificación: La jugadora expuso al usuario responsable, identificado como ezack_mexa (José Isaac García).

Mensaje de la Jugadora: Hermoso pidió visibilidad para este tipo de agresores, señalando la ironía de que el perfil del usuario incluyera una foto con un niño y un bebé.

Violencia Recurrente y Contexto

La nota destaca que esta no es la primera ocasión en que la campeona del mundo es blanco de ataques en línea. La violencia digital se ha recrudecido en torno a la jugadora, especialmente a raíz de la exposición mediática generada por el caso de Luis Rubiales.

En desarrollo