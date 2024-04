¡Quieren dar un golpe en la mesa! El Bayern Múnich contacta a Zinedine Zidane (+Detalles)

Con la histórica consagración del Bayer Leverkusen como campeón de la Bundesliga 2023-2024, el Bayern Múnich quiere volver a la cima del fútbol alemán tras una pésima temporada, donde además quedó eliminado de la Copa por el Fußball-Club Saarbrücken (equipo de tercera división).

Desde que los directivos anunciaron la salida del entrenador alemán, Tomas Tuchel, al finalizar la campaña, muchos aficionados se preguntan quién será el encargado de tomar el mando en los banquillos del Bayern, puesto que, los responsables del club por primera vez en muchos años, siguen sin tomar una decisión sobre el próximo técnico.

No obstante, después de varias reuniones parecen haber encontrado al indicado y este no es otro que, Zinedine Zidane. El ex estratega del Real Madrid, demostró una gran capacidad de gestión en su paso con los merengues, consiguiendo ganar tres UEFA Champions League seguidas, en la que fue una de las mejores etapas en la historia de la "Casa Blanca".

¡Necesitan a un gestor de vestuario!

Por ello, los máximos responsables del Múnich creen que tras los intentos fallidos de Julian Nagelsmann y Tomas Tuchel, la mejor opción para volver a su época dorada es el ex mediocampista francés, gracias a su manejo con las estrellas y su enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad; por lo que, según varios medios españoles, los contactos ya comenzaron.

Hace varios meses, "Zizou" confesó que extraña dirigir y que pronto estaría de vuelta; sin embargo, nunca dijo cuál sería la institución. Ante esto, los "Bávaros" quieren aprovechar su deseo para convencer a la leyenda de la Juventus para tomar el cargo e intentar cambiar la mala dinámica del plantel.